Kate Middleton quer que George e Charlotte sigam uma bela tradição inglesa

As crianças da família real britânica crescem em um mundo muito diferente dos plebeus, mas se tem uma coisa que Kate Middleton e o Príncipe William se preocupam é em dar um gostinho da vida real para os filhos – especialmente George e Charlotte, que têm 5 e 3 anos, respectivamente, e já entendem bastante coisas sobre a realidade que os cerca.

Nesta quinta-feira (28), Kate visitou a sede dos escoteiros em Londres, para conhecer o novo programa voltado para crianças de 4 e 5 anos de idade. Ela mesma foi escoteira quando criança, e, depois de adulta, foi voluntária do movimento na ilha de Anglesley, no norte do País de Gales, onde morou com William nos primeiros anos do casamento.

Entre visitas a cabanas feitas pelas crianças e atividades como pintura, Kate conversou com a escoteira Tahseen Patel, de 17 anos. Kate disse que pretende que os filhos sejam escoteiros, e disse que se aprende muitas coisas úteis para a vida dentro do movimento.

O escotismo nasceu na Inglaterra em 1908, e foi uma criação de Robert Baden-Powell. A ideia dele era, por meio de atividades ao ar livre, desenvolver um bom caráter, noções de cidadania e estimular as atividades físicas entre meninos – a ideia é que eles teriam cada vez mais auto-confiança, iniciativa, coragem e seriam solidários.

As meninas passaram a fazer parte de um movimento semelhante ao dos escoteiro em 1910. Atualmente, meninos e meninas podem ser escoteiros igualmente.

Kate Middleton, como boa escoteira que é, escolheu um look bem despojado para o encontro com as crianças, já sabendo que iria sentar na grama e se sujar de tinta. Ela usou um suéter vermelho da marca J. Crew, calças pretas e botas, além de uma jaqueta na cor cáqui. O toque temático ficou por conta do lenço que ela usou no pescoço – com as cores da Inglaterra, foi arrematado com o tradicional nó da amizade escoteiro.

Sempre alerta!