Kate Middleton sempre usa um acessório nada glamouroso – já reparou?

Por aqui a gente é muito fã da Kate Middleton – seja pelos looks ou pelas boas causas que ela defende (ou pelos filhos fofíssimos) -, estamos sempre de olho quando ela aparece em público. E, por isso, não pudemos deixar de notar que, frequentemente, a duquesa de Cambridge é fotografada usando um acessório que não é exatamente glamouroso.

–

Reparou? Não?

Então vamos olhar mais de perto…

–

Sim, Kate Middleton está usando curativos nos dois polegares. É algo completamente banal, claro. Qualquer mulher ativa, que coloca a mão na massa no dia a dia, está sujeita a pequenos cortes, machucados e arranhões, e nada mais natural do que colocar um curativo.

Inclusive, essa foto acima é da exposição de flores RHS Chelsea Flower Show, onde ela ajudou a projetar um jardim, e, na véspera, ela estava lá brincando com os filhos. Quem é mãe sabe: normal acabar o dia precisando de um curativo ou outro.

Mas o curioso é que não é a primeira aparição pública de Kate com os curativos. Vira e mexe ela sai de casa com anel, relógio, joias e… band-aid. Seja em ocasiões de gala, como abaixo…

–

Ou em eventos mais do dia a dia de trabalho, mesmo, como na foto abaixo.

–

Dessa vez, o dedão foi a vítima a ser socorrida com o curativo. Será que ela tem uma pele bem sensível, que machuca com facilidade?

–

E às vezes ela tenta esconder, mas Kate Middleton é uma mulher que gesticula enquanto fala, e então…

–

E, na boa, nada de errado em usar um curativo – certamente fica mais bonito do que ser fotografada com um dedo esfolado, um arranhão ou com uma casquinha de machucado à mostra.

O que nos leva a pensar… será que usar curativos para esconder pequenos machucados é um dos protocolos estranhos da realeza britânica? Ou só uma questão de preferência da duquesa?