Katy Perry é pedida em casamento por Orlando Bloom no Valentine’s Day

Vem casamento por aí! Katy Perry e Orlando Bloom ficaram noivos nessa quinta-feira (14), em pleno Valentine’s Day – o Dia dos Namorados no Hemisfério Norte.

Ambos anunciaram a notícia no Instagram, com uma foto em que o anel ganha destaque. “Full bloom”, escreveu Katy, fazendo um trocadilho com o sobrenome de Orlando e a palavra bloom, que significa “desabrochar” em inglês. A legenda ficou ainda mais perfeita pelo fato de que a joia tem o formato de uma flor.

Ele também fez um trocadilho fofo, escrevendo apenas “Lifetimes” – que remete a “para toda a vida” e “momentos da vida”.

O casal está junto desde 2016. Eles se conheceram em uma festa do Globo de Ouro, em janeiro daquele ano, e logo se apaixonaram. O namoro chegou ao fim em março de 2017, mas os dois reataram nove meses depois.

Ambos já subiram ao altar anteriormente. A cantora foi casada com o comediante Russell Brand durante dois anos e Orlando foi marido da modelo Miranda Kerr por três. O ator também tem um filho de 8 anos, chamado Flynn Christopher, que é fruto dessa união.