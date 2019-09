Kaysar arrasa no funk e dispara no ‘Dança dos Famosos’ 2019

Já estamos com algumas semanas de competição no ‘Dança dos Famosos‘ lá no ‘Domingão do Faustão‘, e a gente até acreditou que o ranking geral estava consolidado. No entanto, o funk apareceu na vida dos famosos e todas as notas mudaram radicalmente. Quem diria que uma série de quadradinhos de oito fariam com que o melhor colocado da quinzena passada seria desbancado justo por Kaysar em um ritmo tão brasileiro?

A competição vinha sendo liderada por Jonathan Azevedo, e o ator de ‘A Força do Querer‘ repetiu uma ótima performance na apresentação deste domingo. O funk é o gênero musical até o momento que mais exigiu gingado dos participantes, e muitos sofreram com corpos travados. Bruno Montaleone e Junior Cigano que o digam! Os dois até se esforçaram muito, mas estavam visivelmente com problemas de performar suas danças.

Até que chegou Kaysar no palco. Faustão até brincou, dizendo que o sírio passou por vários países nos quais não existe esse gênero musical, mas o ex-BBB calou todos os críticos com uma apresentação divertidíssima e muito sincronizada com sua professora. Os dois inclusive terminaram no chão, totalmente esbaforidos e felizes com um resultado bem feito.

Ovacionado pelo júri técnico e pelos artistas convidados, Kaysar saltou de quarto lugar no ranking passado para um belíssimo primeiro lugar, 0,4 pontos à frente do então campeão Jonathan Azevedo. Impressionante!

Terminada a rodada de funk, Faustão já anunciou qual será o próximo ritmo a ser apresentado pelas mulheres no próximo domingo (6): rock! Será que a galera vai conseguir entrar nesse ritmo totalmente distinto? Aí só conferindo o ‘Dança dos Famosos’!