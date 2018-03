A Prova do Anjo, iniciada hoje (23) mais cedo, continua rolando na casa do ‘BBB18‘. Os brothers precisam bancar o Cupido e manter um coração de plástico preso ao robô do ‘BBB’ com um arco e flecha. Como se trata de um desafio de resistência, ganha quem sobrar.

Ayrton e Gleici foram os primeiros a saírem, já no comecinho da brincadeira. Os demais brothers aguentaram mais tempo, mas também cometeram seus equívocos: Caruso deixou o coração cair e foi eliminado, e pouco tempo depois Kaysar se atrapalhou com seu coração e caiu fora da disputa. Seguem no páreo Viegas, Jéssica e Paula nessa Prova do Anjo.

Vale lembrar que esse anjo tem várias particularidades: ele será autoimune, mas os brothers ainda não sabem disso (mas Breno e Caruso cantaram essa bola durante a prova). Além disso, quem vencer esse desafio poderá indicar alguém no paredão a ser formado no próximo domingo.

Quem será que ganha esse desafio?