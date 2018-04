O último domingo da temporada do ‘BBB18‘ começou cheio de emoções. Cansados ainda da prova de resistência de 43 horas, os brothers precisaram participar de um novo desafio valendo uma liderança.

A prova foi de memória: fantasiados de cozinheiros, eles precisaram decorar ordens de alimentos de acordo com o que aparecia num telão. Depois, o Tiago Leifert perguntava de um alimento específico, e eles mostravam o alimento. Kaysar foi o primeiro eliminado, ao errar várias vezes os alimentos pedidos, seguido por Breno. O duelo final foi entre Paula e Gleici, sendo que a acreana havia cometido dois erros e a empresária nenhum, e a vitória ficou com Paula.

Segundo as mudanças de regras, a pessoa indicada escolheria quem enfrentaria no paredão, e assim Paula decidiu indicar Kaysar, já que ele teve uma oscilação no jogo. “Ele é um cara que tem uma opinião formada”, explicou a sister a respeito das vezes que o sírio votou por causa de combinação de voto. Após a decisão, Kaysar decidiu encarar Breno porque não quer indicar Gleici de novo.

A eliminação desse paredão acontecerá nessa segunda-feira (16).