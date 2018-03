Com a eliminação de Caruso e o abandono de Wagner, o trio dos homens acabou no ‘BBB18‘, certo? Errado! Porque dois novos integrantes entraram no grupinho após a eliminação do publicitário para planejarem o próximo paredão.

Kaysar se juntou à Jéssica e ao Viegas no jardim para conversar sobre o jogo. Para a personal trainer, eles precisam urgentemente pegar a liderança. “Um dos três pegou a liderança, o outro que pegou o Anjo tem que dar para o outro”, explicou Kaysar sobre como deverá ser o passo que começa amanhã, com a prova do Líder. Jéssica pensou um pouco melhor e trouxe um outro ponto relevante: “se eu ganhar o Anjo e imunizar alguém, os votos são todos pra mim. Se o Viegas ganhar e der pra mim, os votos são todos pra ele”.

Sobre quem colocar no paredão, eles ainda não estão de acordo, mas Jéssica levantou um possível medo do time rival: segundo ela, o pessoal vai evitar ao máximo colocar Kaysar contra Gleici no paredão, por considerarem ele um participante muito forte. Todos concordaram.

Por mais que eles combinem, a preparação para o próximo paredão começa meeesmo apenas amanhã (29), após a definição do próximo líder.