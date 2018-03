Assim que foi colocado no paredão do ‘BBB18‘, Kaysar usou como argumento para ficar na casa seu sonho de trazer toda a sua família da Síria para nosso país. Embora muitas pessoas tenham achado essa cartada como algo oportunista, esse sonho de Kaysar emocionou pessoas dentro e fora da casa.

Ayrton, por exemplo, ficou super tocado com o pedido de Kaysar e aproveitou que os dois estavam na academia para conversar um pouco sobre seu passado. O problema foi que o sírio adotou a postura que manteve durante todo o reality: nunca falar sobre sua família. Ayrton quis saber sobre as namoradas de Kaysar e coisas simples como a profissão de seu pai, mas o sírio se esquivou de todas as respostas.

Não foi algo surpreendente. Vários brothers já tentaram fazer perguntas sobre a família e o passado de Kaysar, e ele sempre fala que não quer conversar sobre isso. Nem mesmo para Patrícia ele se abriu.

Assim, Ayrton desistiu do papo e continuou correndo em sua esteirinha, aguardando a chegada da fatídica terça-feira de eliminação no ‘Big Brother Brasil 18’.