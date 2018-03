Chegou ao fim a Prova de Resistência que vinha se arrastando há quase 30 horas no ‘BBB18‘. Foi algo muito disputado e cheio de momentos emocionantes, mas Kaysar acabou se sagrando como o vencedor do desafio.

A prova consistia em colocar bagagem num carro num tempo determinado e depois voltar para o interior do veículo. Na rodada seguinte, a pessoa precisava tirar todos os itens do carro e colocar nos locais respectivos. A prova começou em time de quatro pessoas, depois foi para duas duplas e, nessa etapa final, apenas Jéssica e Kaysar estavam duelando sozinhos. Tudo isso sem poder comer, dormir ou usar o banheiro.

No finalzinho dessa madrugada, Jéssica não apertou o botão que precisava e foi eliminada da prova às 5h15 da madrugada, totalizando nada menos que 29h45 de duração total de prova. Infelizmente eles não conseguiram bater o recorde da prova mais longa do ‘BBB’, que foi na 12ª edição quando rolou uma disputa de 29h57. Mas foi quase. A duração inesperada fez até o programa mudar toda a sua programação do final de semana.

Após ganhar a liderança, Kaysar fez 30 flexões (???) e declarou que sua mãe esteve com ele durante toda a prova. Um dos medos do brother era justamente perder a disputa e ser indicado ao paredão.

Vale lembrar que essa competição rendeu uma grande polêmica ainda não respondida. Durante sua participação na prova, Viegas teria confessado que burlou uma regra ao esconder um dos itens, que deveria ir no porta-malas, no carro junto dos participantes. A Globo não se manifestou sobre isso até o momento.