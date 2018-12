Kéfera dá aula sobre mansplaining no ‘Encontro com Fátima Bernardes’

Do YouTube para a novela “Espelho da Vida”, Kéfera foi convidada a participar do “Encontro com Fátima Bernardes” nesta quinta-feira (13). O papo era sobre feminismo e um dos homens da plateia acabou praticando mansplaining. Frente a isso, a atriz não pensou duas vezes em rebater a fala machista dele.

A conversa acalorada no palco começou quando Fátima juntou as figuras masculinas da plateia e ouviu o que elas tinham a dizer sobre feminismo. Wallace pediu para participar, pois para ele o conceito de igualdade só acontece no papel, já na prática, ele é confuso.

“O que acontece é o seguinte: na teoria, elas falam ‘nossa, temos que respeitar, tem que ser isso, tem que ser aquilo’, mas na prática começam as agressões, né? Isso, por exemplo, foi em uma rede social. Um cara falou assim: ‘poxa, eu sou trabalhador, carrego um monte de cimento, sou muito mais forte que as mulheres’. Opinião dele. E ainda acrescentou assim: ‘Elas deveriam me valorizar’. E caraca, parece que ele mexeu em uma colmeia. Veio um bando de mulheres para falar: ‘você mexeu com uma, mexeu com todas. Quero ver se você é macho o suficiente’. Ele automaticamente excluiu a rede social. Isso era uma opinião dele”, relatou.

Em seguida, Fátima questionou ao jovem se ele achava que os direitos entre homens e mulheres eram iguais. “Não, não são iguais. Quando elas falam, por exemplo, em assédio, reivindicando os direitos, tudo bem”. Nesse instante, Kéfera interrompeu Wallace com tom irônico e falou: “explica mais!”.

O confronto não abalou o participante e ele respondeu a atriz sem pensar duas vezes. “Vou explicar. Salários diferentes na mesma função não concordo. Isso que eu estou falando. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu estava fazendo uma peça na faculdade e eu simplesmente toquei em uma feminista e falei: ‘poxa, onde fica o banheiro?’. Ela olhou para mim, me encarou assim e parecia que seria uma cena da novela “Beijo do Vampiro”. […] Eu não podia falar nada com ela”, explicou.

Assim que Wallace terminou de falar, Kéfera simplesmente deu uma aula sobre um dos termos comumente vistos em situações machistas. “O que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo. A gente entende seu ponto de vista, mas ele é desnecessário”. No fim da última frase, a atriz começou a ser aplaudida pelo auditório.

Ao tentar rebater o que Kéfera falou, ela já o parou. “Agora você está manterrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher que está explicando o feminismo para vocês. Wallace, entenda, não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e respeitar. Você não pode nos ensinar”, afirmou.