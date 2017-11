Kéfera é condenada a pagar 25 mil reais a taxista por dano moral

A youtuber Kéfera Buchmann foi condenada a pagar uma indenização de 25 mil reais por danos morais ao taxista Wlamir Goçalves da Silva, após publicar um vídeo de um desentendimento entre os dois. A Justiça avaliou que a gravação seria uma forma de “vingança pessoal” da atriz contra o profissional.

Em 2015, ela filmou no Snapchat uma discussão que teve com o ele, em São Paulo. A briga teria começado porque a digital influencer abriu uma marmita no carro do motorista, que pediu para ela não comer porque o cheiro poderia incomodar os próximos passageiros, e, por conta de uma condição médica, ele mesmo poderia passar mal. Ela não atendeu ao pedido e foi expulsa do carro.

Após o ocorrido, Kéfera gravou um vídeo pedindo aos fãs “para tirar o taxista da profissão”. O taxista foi bloqueado do aplicativo que utilizava, Easy Taxi, e entrou com um processo contra ela, por, segundo ele, ter sofrido ameaças por parte dos fãs dela, por meio de ligações e SMS.

Kéfera pode e vai recorrer à decisão tomada pelo juiz: “Ele [o taxista] foi muito errado, me largou no meio da Marginal [em São Paulo]. Me xingou de vagabunda, me mandou à merda, foi para cima de mim, tirou o cinto, abriu a porta e me fez sair do carro à força. A decisão [que determinou a indenização] está completamente equivocada” disse para o BuzzFeed.

Além de dizer que não seria tratada dessa forma se fosse um homem: “Ele viria para cima de mim? Lógico que não. Fez porque eu era mulher. Estava de shorts, ficou me chamando de vagabunda. Foi extremamente machista e me colocou em perigo.”

Já Wlamir Gonçalves, em uma série de áudios, conta que recebeu cerca de cinco mil ameaças, incluindo de morte, após as postagens feitas pela youtuber, e disse que “ela só mostrou o que é conveniente”.

Além de Kéfera, o Google foi condenado a retirar os vídeos em que a youtuber aparece falando sobre o taxista.

Entramos em contato com a assessoria da Kéfera e aguardamos resposta.