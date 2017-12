Jonghyun, integrante da banda SHINee, morre aos 27 anos

Kim Jonghyun, integrante do popular grupo de K-Pop SHINee, morreu nesta segunda-feira (18), aos 27 anos, por volta das 18h30 da tarde (horário local).

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o cantor foi encontrado inconsciente pela irmã, na residência dele, em Seoul, Coréia do Sul. A irmã do líder da boyband recebeu horas antes mensagens dele dizendo “por favor me deixe ir. Diga que eu fiz direto.” Porém, apesar de ligar para as autoridades, ela não chegou no local a tempo.

Ele chegou no hospital mais próximo, mas sofreu uma parada cardíaca e não sobreviveu. Ainda não há certeza, mas os investigadores acreditam que Kim morreu ao inalar fumaças tóxicas.

A morte de Kim também representa um dado muito perigoso, pois a Coreia do Sul tem uma das taxas mais altas de suicídio entre os países da OCDE (A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Jonghyun, como era conhecido, é muito querido por seus fãs, os shawols, e será sempre lembrado como uma pessoa alegre por eles.

Se você ou um conhecido está mostrando sinais de depressão ou pensamentos suicidas, entre em contato com seus amigos, família, procure ajuda profissional ou centrais de ajuda. Você não está sozinha!