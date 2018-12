Klebber Toledo diz que não se deu bem com Camila Queiroz quando a conheceu

O programa “Altas Horas” do último sábado (01), contou com a presença do ator e atual marido da também atriz Camila Queiroz, Klebber Toledo.

Casado com Camila desde agosto deste ano, Klebber foi questionado por Serginho Groisman sobre o ponto de partida da relação dos atores, que se conheceram durante as gravações da novela “Êta Mundo Bom”, na qual contracenavam juntos. Klebber foi sincero ao dizer que, não, ele e Camila não formaram um combinação perfeita logo de cara, e explicou que, quando os dois começaram a gravar, os estilos dele e de Camila não batiam:

“A gente foi pelo caminho inverso, Serginho. A gente não ‘se batia’ muito, não. A gente fazia um par [na novela], mas não conseguia passar texto, ela tinha um método e eu tinha outro (…) mas no final a gente foi vendo que era parecido em várias coisas (…) E aí não teve mais volta. Desde a primeira vez que a gente ficou junto, que a gente dormiu junto, a gente nunca mais dormiu separado.”, falou o ator.