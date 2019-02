Klebber Toledo e Camila Queiroz posam juntos em viagem de férias a Bariloche

Camila Queiroz e Klebber Toledo estão viajando pela Argentina. Os dois aproveitam as férias após o fim das gravações da novela global, Êta Mundo Bom. Eles estão em Bariloche, na região da Patagônia, e postaram fotos juntinhos em suas redes sociais. A selfie em close, com a legenda “seu sorriso me faz sorrir”, levou os fãs à loucura, na torcida pelo namoro.

A atriz terminou o relacionamento de 3 anos com o modelo Lucas Cattani em junho deste ano, e Klebber está solteiro desde o fim do namoro com a atriz Marina Ruy Barbosa. Os dois se aproximaram durante as gravações da novela de Walcyr Carrasco, em que viveram os personagens Mafalda e Romeu.