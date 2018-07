Kylie Jenner tirou o preenchimento labial e fãs elogiam demais

A irmã caçula da família Kardashian, Kylie Jenner, adotou um novo visual. Não estamos falando de perucas ou uma mudança de cabelo: ela tirou o preenchimento labial que causou polêmica em 2014. Na época ela mudou radicalmente a aparência, indo dos lábios finos para os muito carnudos em questão de poucos meses.

À esquerda, Kylie Jenner em junho de 2014. à direita, em novembro do mesmo ano. À esquerda, Kylie Jenner em junho de 2014. à direita, em novembro do mesmo ano.

Por muito tempo Kylie negou que tivesse feito preenchimento labial, e dizia que os lábios carnudos eram apenas um truque de maquiagem.

Especulou-se que ela usasse aparelhos de sucção que faziam os lábios ficarem inchados, e em 2015 popularizou-se na internet o “Kylie Jenner Lip Challenge”, em que youtubers usavam diferentes técnicas para inchar os lábios – uma prática perigosa, que pode causar hematomas e inflamações.

Posteriormente a empresária admitiu que havia feito preenchimento labial, e mais ainda: reconheceu que havia exagerado. Em um episódio do programa “Life of Kylie” ela disse que era insegura com a própria aparência. Foi isso, inclusive, que a fez criar os lip kits da sua marca Kylie Cosmetics.

No último domingo (8) ela fez um post no Instagram e os fãs notaram que ela estava “parecida com a Kylie de antigamente”.

heat wave A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 8, 2018 at 5:34pm PDT

Pois não é que ela contou, em resposta aos comentários, que havia “se livrado” do preenchimento?

Breaking News. #CommentsByCelebs A post shared by @ commentsbycelebs on Jul 8, 2018 at 6:32pm PDT

“Ela se parece com a Kylie de Antigamente, não sei por que”

“Me livrei de todo meu preenchimento ”

Os fãs comemoraram a volta à beleza natural de Kylie nos comentários. Pelo jeito lábios finos não são mais um problema para a autoestima dela.