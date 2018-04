‘La Casa de Papel’ não acabou! Netflix confirma terceira temporada em 2019

Boa notícia para quem ficou viciado em “La Casa de Papel“, a série espanhola que se tornou a mais assistida de língua não inglesa na Netflix. Em evento realizado terça-feira (17) em Roma, na Itália, a gigante do streaming confirmou que a série sobre o espetacular assalto à Casa da Moeda da Espanha terá, sim, uma terceira temporada.

Comienza la cuenta atrás. La parte 3 de #LaCasaDePapel solo en Netflix en 2019. pic.twitter.com/nkd3XlAmGD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) April 18, 2018

Não há muitos detalhes sobre a trama, mas as fotos que foram divulgadas para anunciar a sequência têm os atores Alvaro Morte, que interpreta o Professor, Úrsula Corberó, a Tokyo, Miguel Herrán, o Rio e Jaime Lorente, o Denver. No vídeo publicado no Twitter, aparece ainda Alba Flores, a maravilhosa Nairóbi. Provavelmente, então, esses personagens tão queridos também estarão de volta.

Ainda não há data de lançamento, a Netflix apenas divulgou que a terceira temporada vai ao ar em 2019. Além disso, “La Casa de Papel” passa a ser uma produção exclusiva da Netflix – as duas primeiras temporadas foram transmitidas pela TV espanhola Antena 3.

Ainda tem muito Bella Ciao pra cantar. #LaCasaDePapel continua. pic.twitter.com/tjneG7JZt3 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) April 18, 2018

Se você ainda não maratonou, agora é a hora! As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix.