Gaga faz discurso inspirador e posa com ex-presidentes dos EUA

Lady Gaga se apresentou no “Deep Form The Heart: The One America Appeal”, que rolou no último sábado (21), no Texas. O evento beneficente tinha como objetivo arrecadar doações para vítimas dos furacões Harvey, Irma e Maria.

Gaga surgiu muito elegante e fez uma apresentação emocionante. Depois de um discurso inspirador, ela cantou as músicas “Million Reasons”, “You And I” e “The Edge of Glory”.

“A coisa mais especial de todas é como a dor é um equalizador e, em tempos de catástrofe, nós colocamos nossas diferenças de lado e nos juntamos. Porque nós precisamos uns dos outros ou não conseguimos sobreviver. Esse é um momento histórico, no qual nós verdadeiramente somos uma nação sob Deus”, disse a estrela ao subir no palco.

A ocasião também reuniu os cinco ex-presidentes dos Estados Unidos ainda vivos, os democratas Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter e os republicanos George H.W. Bush e seu filho George W. Bush. Gaga brincou com os líderes durante a perfomance e foi aplaudida de pé por todos no fim do show.

Nos bastidores, a diva posou com eles e compartilhou o clique em suas redes:

It was an honor to be invited by these five living Presidents to perform and speak at this historic event where we put our differences aside, and put humanity first in the face of catastrophe. #OneAmericaAppeal A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Oct 21, 2017 at 7:38pm PDT

“Foi uma honra ter sido convidada por esses cinco presidentes para me apresentar e falar nesse evento histórico em que nós colocamos nossas diferenças de lado e a humanidade em primeiro lugar diante da catástrofe”

De acordo com Jim McGrath, porta-voz de George Bush, o apelo feito pelos ex-presidentes já conseguiu arrecadar cerca de 31 milhões de dólares desde que começou, em 7 de setembro. Segundo a W Magazine, Lady Gaga também fez uma doação de um milhão de dólares para a campanha.