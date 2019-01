Lady Gaga diz que viu Kesha traumatizada e seminua na casa de Dr. Luke

Trechos do contundente depoimento de Lady Gaga no processo que Kesha move contra o produtor Dr. Luke por estupro foram divulgados nessa quarta-feira (30), pelo The Blast.

Numa audição frente a frente com os advogados do produtor, Gaga afirma que chegou a ver Kesha seminua e traumatizada em um quarto nos fundos da casa de Dr. Luke. Os depoimentos foram dados em 2017, mas só vieram a público agora.

“O que eu me lembro é da imensa tristeza, depressão e medo que ela sentia, Ela estava visivelmente diferente da imagem que eu tinha dela antes de conhecê-la. Eu não posso dizer especificamente sobre o que conversamos, eu só me lembro que foi muito emocional e eu quis apoiá-la”.

Ao ser questionada por um dos advogados se ela havia visto alguma prova mais efetiva do abuso sexual, Gaga disparou: “Bom, quando homens abusam de mulheres, eles não chamam as pessoas para assistir”. E ainda foi além: “Quando isso acontece nesta indústria, é mantido em total segredo. Em cima disso há contratos e cenários de manipulação poderosa que, aliás, incluem esta situação em que nos encontramos agora”.

O advogado argumentou que falsas acusações de estupro também podem acontecer e Gaga rebateu. “As mulheres sempre são chamadas de mentirosas. Ela [Kesha] foi chamada de vagabunda na frente do mundo inteiro”. Além disso, a cantora e atriz afirma ter testemunhado o estado de trauma e depressão em que Kesha se encontrava na época.

“Eu tenho conhecimento factual da depressão que ela passou. Eu tenho conhecimento factual da sua necessidade de apoio e amor. Eu tenho conhecimento factual da espiral negativa em que eu observei ela entrar. Eu tenho conhecimento factual do trauma. Eu sou informada e tenho conhecimento sobre este assunto”. Gaga também já foi vítima de abuso sexual e falou mais de uma vez sobre o assunto.

Ainda sobre a hipótese de que Kesha estaria acusando Dr. Luke injustamente, Gaga declarou: “Aquela garota experimentou um trauma sério, e ela ainda está no meio dele. E todos vocês fazem parte disso. Por que ela diria ao mundo que isso aconteceu? Você sabe como é passar por isso para os sobreviventes de abuso? Você sabe como alguém se sente quando diz isso para as pessoas?”.