Lady Gaga anuncia que vai dar um tempo na música

Respirem fundo para ler esta notícia, little monsters! Lady Gaga tem más notícias: a cantora acabou de anunciar que vai dar um tempo na música. Nesta sexta (8), durante a coletiva de lançamento de seu documentário, Gaga: Five Foot Two, a cantora falou sobre as dores crônicas que têm enfrentado. Produzido pela Netflix, o doc conta os bastidores da apresentação dela do Super Bowl e aborda sua batalha contra a doença.

“Preciso descansar”, contou Gaga no Festival Internacional de Toronto. “Minha dor não me traz nenhum benefício, a não ser que eu a transforme em algo bom. Espero que as pessoas que assistam e enfrentem dores crônicas saibam que não estão sozinhas”, disse ela, que na segunda (4), chegou a cancelar um show em Montreal por motivos de saúde.

#GagaFiveFootTwo A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Sep 8, 2017 at 10:38am PDT

Mas segura esse choro aí, more, que ela não está pensando em furar com o Rock in Rio 2017. Sim, o jatinho particular continua reservado com destino ao Brasil. Gaga é a atração principal da primeira noite do evento, na sexta 15, quando Ivete Sangalo, Pet Shop Boys e 5 Seconds of Summer também se apresentarão.

#GagaFiveFootTwo A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Sep 6, 2017 at 5:37pm PDT

A pausa anunciada, aliás, não quer dizer que Gaga vai sumir, afinal, ela está em turnê de seu último álbum, Joanne. “Não sei por quanto tempo. Não significa que vou parar de criar”, contou ela e completou: “Preciso diminuir o ritmo por um momento, para que haja alguma cura. Está tudo bem. É difícil. Mas também é libertador”, disse ela. Descanse, Mother Monster, descanse!

#GagaFiveFootTwo premieres tonight in Toronto and Sept 22 on NETFLIX A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Sep 8, 2017 at 10:35am PDT