Lais Souza, ex-atleta que ficou tetraplégica, anuncia que vai se casar

Lais Souza, a ex-ginasta que ficou tetraplégica ao acidentar-se de esqui nos Estados Unidos, anunciou que vai se casar com a namorada Paula Alencar. A celebração irá acontecer à beira-mar tem até data marcada: 20 de janeiro de 2020.

As duas já moram juntas – em Vila Velha, no Espírito Santo. O casal começou a namorar em 2017. Em entrevista ao Gshow, Lais deu um depoimento tocante sobre como o amor de Paula lhe ajudou na recuperação do momento mais trágico de sua vida.

“Passei pelas duas fases: a de ter muita facilidade e, de repente, me ver sem nada. Agora estou tentando me descobrir de outras formas. O mais importante foi encontrar o amor verdadeiro. Me sinto mais segura e forte porque o acidente me derrubou muito, sabe? E Paula foi me ajudando a resgatar o que eu tinha perdido”.

Além do apoio nesse resgate da auto-estima, Paula também ajudou Lais a adaptar-se à nova realidade. “Paula me ajudou a abrir os olhos para diversas adaptações quanto a minha deficiência. É mais nova do que eu [Lais tem 30 anos e Paula 27] e tem uma visão muito mais aberta do que a minha, é advogada. Venho aprendendo muito com ela, desenvolvendo, e a gente vem se somando. Isso está sendo muito importante”.

As duas se conheceram em um aplicativo, mas moravam longe – Lais em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e Paula em Vila Velha. Acabaram marcando de se encontrar na capital paulista e não se desgrudaram mais.

“Eu tinha uma namorada assim que sofri o acidente e fiquei com ela por mais alguns meses. Mas depois nem eu estava conseguindo me aceitar e a gente acabou terminando. Também já tinha ficado com outras pessoas, mas quando encontrei Paula foi diferente. Ela foi muito mulher, quis me entender e entrou no meu mundo”, revela Lais.

Quanto ao casamento, a ex-atleta conta que não sonha com um festão e que quer uma cerimônia simples. “Minha intenção é chamar as pessoas que amam o casal mesmo, em um lugar rústico, sem salto alto. É descalço ou de chinelinho, em uma bela praia”.

Além de oficializar a união, Lais também revela que a vontade de ser mãe é muito forte – e diz que quer ter três filhos com Paula. “Acho que, dentro dos próximos dois anos, vamos ter filhos. Pode ser adoção, inseminação artificial, o que vier e o que for possível. Provavelmente o primeiro virá da barriga, o segundo e o terceiro serão adotados”.

Sempre passando uma mensagem otimista nas redes sociais, dois meses atrás Lais emocionou seus seguidores ao postar uma foto em que aparece de pé, com a ajuda de um aparelho. Olha que incrível: