Lan Lahn fala sobre namoro com Nanda Costa: “sufocante ficar guardando”

Imagine namorar alguém em segredo por quatro anos? Pois a atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lahn estão juntas há quatro anos, mas o relacionamento veio à público no dia dos namorados deste ano, há menos de um mês. Até então, Nanda afirmava que as duas eram vizinhas e amigas, e negava o namoro. Pela primeira vez desde o dia dos namorados, Lan Lahn falou sobre o relacionamento com Nanda Costa.

“Para mim sempre foi tudo muito natural”, disse em entrevista para o TV Fama, programa da Rede TV. “Muita gente já sabia, mas foi uma forma também que ela quis expressar. Acho que foi um momento também importante, acho que deve ser um pouco sufocante ficar guardando”, completou.

Recentemente as duas gravaram uma música como resposta aos comentários homofóbicos que receberam nas redes sociais.