Laura Muller fica sem resposta no Altas Horas: “Vou pesquisar”

Como é de praxe no Altas Horas, a sexóloga Laura Muller estava respondendo dúvidas sobre sexo no último sábado (14). Foi quando uma pergunta sobre a dilatação do ânus literalmente a deixou sem resposta.

“Quantos centímetros de dilatação máxima que o ânus pode ter? E quantos centímetros cabem, de comprimento [dentro do ânus]?”, quis saber um jovem da plateia – que foi aplaudido pela pergunta ~sincerona~.

“Olha, essa me pegou porque eu não sei qual é a dilatação máxima [do ânus]. Não sei, Serginho. Vou pesquisar”, respondeu Laura.

Será que no programa que vem ela vai sanar essa dúvida? A gente espera que sim, pois também ficamos curiosas!