Vem mais um bebê no universo das celebridades: Os atores Laura Neiva e Chay Suede esperam o primeiro filho e a gente já imagina a fofurinha que essa criança será! A mãe da atriz, a decoradora Michelle confirmou a informação nesta quinta (25), em entrevista ao jornal Extra.

Segundo a matéria, a atriz estaria grávida de dois meses. O colunista Léo Dias afirmou que os familiares e amigos próximos já estavam por dentro da novidade. Por enquanto, nenhum dois dois confirmou a notícia.

De forma apaixonada, Laura costuma postar lindas homenagens no Instagram para a irmã caçula de apenas oito meses. E já dá para imaginar o jeito doce que ela vai segurar o seu bebê, né?

Os dois passaram por um breve término de relacionamento no meio do ano passado, mas retornaram o romance meses depois. A união foi selada em uma cerimônia de casamento intimista na casa do ator, em São Paulo, no início de fevereiro deste ano.

Na internet, muita gente celebrou a notícia:

chay suede vai ser pai iti malia — mayara (@afetomelim_) April 25, 2019

Essa criança vai ser ridicula de linda — mundinho st vincent (@ly_carr) April 25, 2019

Laura Neiva e Chay estão gravidos 😍😍 — 🌼 (@putztrouxa) April 25, 2019

laura neiva e chay suede vao ter um filho

IMAGINA A CRIANÇA — sem tempo irmão (@biabdois) April 25, 2019

Sei lá, esse casal precisa parar de ser maravilhoso desse jeito — _gle (@muggle4u) April 25, 2019

Parabéns ao casal!!!