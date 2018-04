A #MaratonaRedeBBB segue nos estúdios do Gshow com vários debates a respeito do ‘BBB18‘, cada vez chamando novos brothers para conversar sobre novas polêmicas e trazer mais climão de qualidade para o público brasileiro. E o objetivo foi cumprido com a reunião de Breno com todas as mulheres que ele ficou na casa.

Estavam reunidos no mesmo recinto Breno, sua atual-ficante Paula, a ex-peguete Ana Clara, a ex-peguete Jaqueline e o ex-sogrão Ayrton, todos conversando sobre a vida amorosa do arquiteto. Jaqueline, por sua vez, contou que o beijo que ela teve com Breno foi o mais bonito de todas as edições do programa. Já Ana Clara preferiu atribuir à cachaça a ficada com Breno.

Na vez de Ayrton falar, ele disse que “se quer namorar, namora, mas saiba dosar”. Ele afirmou que ficou preocupado com a filha por causa da bebida, e que ele ficava preocupado como as pessoas viriam isso do lado de fora da casa, pois a imagem da mulher costuma ficar abalada nos olhos do público.