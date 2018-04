Lazaro Ramos fez pergunta sobre ~bambu~ para Laura Müller no Altas Horas

A presença de Laura Müller no “Altas Horas” é garantia de bons momentos em frente à televisão. Já vimos Ludmilla perguntar sobre “vaselina no toba”, Simone e Simaria tirando dúvidas sobre “dar a roda” e até Sandy constrangida com uma pergunta inocente feita pela sexóloga. No último sábado (21) foi a vez de Lázaro Ramos questionar Laura Müller e arrancar gargalhadas da plateia.

Usando de metáforas, Lázaro fez questão de levantar a mãozinha e perguntar: “Laura, dependendo do tamanho do bambu, o som sai diferente?” Serginho Groisman, o convidado Luan Santana e a plateia não seguraram a gargalhada. Mas Laura, sem perder o rebolado, foi precisa: “É o jeito de usar o bambu que faz o som sair diferente”.

–

Lázaro, que estava esperando para fazer a pergunta desde o começo do programa, quis saber ainda se era verdade que homens e mulheres sentem tesão de formas diferentes. “Na adolescência sempre escutei que o tesão da mulher era diferente do homem. O homem é mais visual e a mulher são outras coisas”. Laura confirmou a teoria, dizendo que o homem se excita com imagens, e a mulher com o clima de sedução. Confere?