Um dos quadros mais tradicionais do ‘Fantástico‘ é o Detetive Virtual, no qual a Globo mostra um vídeo ou foto inesperada e faz uma investigação da veracidade. Inspirado por esse espírito do dominical, Tiago Leifert fez as vezes de Tadeu Schmidt e desmentiu um boato que havia viralizado na internet.

Logo depois de um vídeo mostrando que Ana Clara passou um tempo considerável sem tomar banho, o apresentador explicou ao público que uma imagem havia surgido na internet mostrando que a produção havia pedido para a sister entrar logo no chuveiro. Confira a imagem abaixo:

Leifert contou que a imagem é uma mentira, uma montagem, pois a produção do ‘Big Brother Brasil’ não solicita esse tipo de coisa aos brothers. Segundo o apresentador do programa, isso é problema deles. Normalmente os televisores na casa pedem para eles trocarem o microfone ou outras pequenas manutenções.

Embora tenha falado na brincadeira, é fato que a imagem cruzou todas as redes sociais e muita gente acreditou na imagem mandando Ana Clara tomar um banho. Imagina se fosse real?