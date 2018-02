Domingo é dia do ‘BBB18‘ se organizar em times para a definição da prova da comida. Divididos entre times amarelo e vermelho, eles decidiram quem iria para o Tá com Tudo (ou seja, poderia fazer compras no mercado) e para o Tá com Nada (passar a semana só com arroz, feijão, uma proteína sorteada e goiabada).

A Prova do Dominó de Xadrez foi bem simples: um a um, eles precisaram passar por um circuito baseado em xadrez e montar uma pista de dominó. O time que terminasse primeiro, ganhava. “É uma prova mais de paciência que de velocidade”, alertou Tiago Leifert.

Os brothers tiveram bastante dificuldade em equilibrar as peças de dominó, provavelmente por causa do cansaço e a ressaca da Festa Amazônica que rolou na noite anterior. Breno, por exemplo, foi o primeiro a derrubar tudo no time vermelho (e o segundo também), cabendo à Nayara a função de arrumar tudo.

Em um momento de climão, Patrícia começou a avisar as pessoas do time rival o que poderia ou não fazer. Tiago Leifert entrou no áudio explicando as regras, que eram o contrário do que a participante dizia. “Cuida do seu time.“, disparou o apresentador do reality para a competidora do time vermelho.

A vitória foi do time amarelo, composto por Wagner, Caruso, Ayrton, Gleici, Lucas e Ana Paula. A proteína sorteada para o time vermelho foi rã.