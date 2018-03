Algo fugiu do comum na exibição do ‘BBB18‘ pela Globo na última sexta-feira. Tiago Leifert, como tem feito desde a temporada passada, costuma explicar melhor o jogo e apontou com estranheza uma atitude de Paula durante a prova do Anjo. Mas será que havia motivo para isso?

Antes de exibir a prova, Leifert explicou que se tratou de um desafio psicológico no qual os participantes precisariam “destruir” as memórias dos demais colegas de confinamento. Até aí tudo bem, mas o apresentador fez questão de alertar o público de que haveria um participante que iria agir de forma inusitada.

Enquanto todo mundo estava bem tenso e choroso durante a prova, que envolvia quebrar televisores com fotos dos brothers e seus familiares, a edição fez questão de mostrar Paula alegre durante a prova. A sister ia saltitando contente até a área das lembranças, ao contrário dos demais que sempre andavam com muita tristeza.

“Sobre essa prova chamou a atenção o comportamento da Paula, foi a única que foi saltitante pegar o martelo para quebrar a memória de alguém. Isso pode aparecer contra ela mais pra frente, principalmente no domingo”, desenhou Leifert logo após a exibição da prova, e a frase do apresentador repercutiu na internet.

Muitos criticaram seu posicionamento, e outros comentaram com nostalgia sobre como Pedro Bial era imparcial apresentando o ‘BBB’ (sinto informar que Bial nunca foi imparcial e sempre tinha seus favoritos na casa). O assunto virou a tag FORA LEIFERT no Twitter:

Você é apresentador do programa e não um telespectador. Você não tem o poder de tentar persuadir alguém a votar a favor ou contra de algum participante ali. Se toca Leifert! #ForaLeifert — emer (@MMunikNunes) March 3, 2018

Quem quer o Bial ou outro apresentador dá RT! #ForaLeifert — 🐜 Ana Paula Irônica 🐜 (@anapaulacomenta) March 3, 2018

Participando na Tag não só pra defender a Paula mas sim todos os participantes não só dessa mas da edição passada também que teve o seu jogo interferido por esse ser ANTI-PROFISSIONAL, PARCIAL e AMADOR. #ForaLeifert — Realitys (@TimeRealitys) March 3, 2018

Ao chamar a atenção da atitude de Paula, o programa cometeu uma falha que foi não mostrar o que aconteceu logo depois da prova, quando a sister chegou a explicar aos demais participantes por que ela estava tão feliz. Para Paula, só de ter visto as fotos nas televisões já foi o suficiente para recuperar suas forças no confinamento. Ela não fazia questão de ganhar a foto, só de ver já foi o bastante. Tanto que, quando ela foi eliminada, ela saiu igualmente saltitante.

Não foi legal Tiago Leifert julgar Paula por ter agido de uma forma diferente da que o programa esperava que todos agissem. A produção confinou pessoas diferentes que pensam de forma diferente, então seria inviável todos agirem da mesma forma. Fica parecendo até um pouco de recalque porque a produção se esforçou para todo mundo se emocionar nessa prova e uma participante não correspondeu ao que esperavam.