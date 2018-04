Leifert tenta acalmar público do BBB18 a respeito de bombardeio na Síria

O público que assistia à Rede Globo na noite desta sexta-feira (13) foi pego de surpresa com um Plantão da Globo anunciando que os EUA, em parceria com o Reino Unido e a França, decidiram contra-atacar a Síria. O Plantão foi exibido no final da novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘, e logo depois entrou no ar o ‘BBB18‘. E como essa notícia afetou o reality? Bem, como todos sabem, existe um participante sírio na casa, então o noticiário acabou entrando no texto de introdução de Tiago Leifert.

Assim que cumprimentou o público, Leifert comentou que as pessoas que acompanham o programa devem ter visto o noticiário do dia, e lembrou que Kaysar é sírio. Temendo que o bombardeio alarmasse a torcida do participante, o apresentador avisou que a família de Kaysar mora na cidade de Aleppo, e não em Damasco (que é onde está acontecendo o ataque).

Tiago também abriu conversa com os brothers, que estão desde ontem em uma Prova de Resistência, mas não passou qualquer informação sobre as notícias fora da casa. Como se sabe, faz parte das regras do confinamento não passar notícias aos participantes, a não ser em casos muito extremos.