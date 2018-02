Lembra da Debby Lagranha? Está trabalhando em ‘Deus Salve o Rei’

Quando o trabalho vira diversão 👩🏼‍⚕️⚔️📺🕊🤪 #deussalveorei #redeglobo #medicinaveterinaria #pomba #hector #brunamarquezine #bichosartistas #animaisemcena . . OBS: explicando para turma que tá me perguntando porque eu estava sumida das gravações (atrás das câmeras 👩🏼‍⚕️) , sigo na equipe das minhas queridas e parceiras @animaisemcena (pat) e @bichosartistas (katu) como veterinária responsável , porem estava acompanhando mais distante um pouco nesse período de alta temporada , pois estava na correria com a minha hospedagem de cães @c.fidely , sem contar a #dudafuracão de férias … ou seja , sem tempo até para fazer xixi 🤪✌🏼mas 2018 só tá começando ❤️👊🏼💥 Obrigada pelo carinho genteeee 😘

