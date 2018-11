Léo Jaime dispara no ‘Dança dos Famosos’ e ultrapassa Erica Januza

Após uma repescagem inesperada (afinal o apresentador salvou mais gente do que o previsto), Faustão deu início aos trabalhos nas semifinais do ‘Dança dos Famosos‘. Todos as celebridades apareceram no palco do dominical com camisas floridas e adereços mostrando que a coisa teria um clima latino, mas não foi só na roupa não, teve que mostrar requebrado.

Surpreendendo ninguém, Erika Januza arrasou com sua coreografia trabalhada nos mais elaborados passos da salsa. Porém, quem roubou MESMO a cena foi Léo Jaime, responsável por conseguir muitas notas elevadas e muitas piadinhas por parte do apresentador.

Paolla Oliveira, no júri artístico, aproveitou o microfone para fazer um grande desabafo sobre as reclamações das redes sociais sobre as notas sempre altas dos artistas convidados. Ela explicou que o júri técnico sempre está ali para analisar a coreografia, e que eles se encantam com a alegria dos famosos. Foi aplaudida.

A semifinal serviu para zerar o placar, e após as apresentações da semana que vem teremos o começo das eliminações do quadro. Como eram muitos famosos, a produção dividiu os aspirantes a dançarinos em dois grupos distintos, e após apresentação de todos será feito um ranking geral com a eliminação dos três últimos. Faustão também confirmou que a grande final será com três artistas se enfrentando em vários ritmos diferentes.

Por mais que Erika tenha arrasado e causado uma comoção grande no palco e nas redes sociais, a maior nota da noite foi a de Léo Jaime. O segundo lugar ficou com Dani Calabresa, o terceiro com Erika Januza e, lá na lanterninha, estava Nando Rodrigues. Na próxima semana os outros cinco vão se apresentar valendo a permanência no quadro.