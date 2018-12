Léo Jaime vence o ‘Dança dos Famosos’ 2018

Após quatro meses de competição, foi realizada na noite de hoje a esperada final do ‘Dança dos Famosos‘ lá no ‘Domingão do Faustão‘. Os três finalistas suaram um monte para as duas performances finais, mas o troféu acabou ficando com Léo Jaime.

A final do ‘Dança dos Famosos’ foi realizada em duas etapas, primeiramente os finalistas Erika Januza, Dani Calabresa e Léo Jaime precisaram dançar tango, com direito a um tenor “holográfico” performando no fundo do palco. Após a apresentação, eles se trocaram e fizeram a dança definitiva no ritmo da valsa. Novamente, a equipe de cenografia do Faustão caprichou nos cenários do telão criados para uma maior imersão do público.

Mas não pense que teve gente se cansando nessa final. Os três finalistas se jogaram de corpo e alma nos gêneros musicais, e foram muito elogiados inclusive pelo júri técnico. Léo Jaime, por exemplo, conseguiu duas notas 10 dos especialistas após dançar tango. Carlinhos de Jesus, um dos jurados da noite, comentou o quão difícil é para um homem dançar, e pelo gingado ele merecia uma nota máxima.

Antes de revelar o resultado final do ‘Dança dos Famosos’, Faustão improvisou um Arquivo Confidencial pocket para os finalista. Dani Calabresa e Léo Jaime ganharam depoimentos de parentes e amigos próximos, mas o momento de maior emoção foi com Erika Januza. O apresentador levou a atriz às lágrimas ao mostrar depoimentos de sua mãe e de uma garota negra que se emocionou ao ver uma juíza negra, interpretada por Januza, na novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘.

Após tanta emoção, Faustão mostrou as notas dos finalistas, e aí revelou a vitória de Léo Jaime. Erika Januza ficou em segundo lugar e, consequentemente, Dani Calabresa ficou em terceiro. Abordado por Faustão quando estava de saída, Léo Jaime apenas respondeu: “não tenho nem roupa pra ser o primeiro lugar’.