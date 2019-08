Leonardo zoa turnê de Sandy & Júnior no “Altas Horas”

Não são só os irmãos Sandy & Júnior que se reuniram e saíram em turnê em 2019. O projeto AMIGOS, com Leonardo, Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo & Luciano voltou para a estrada. E para promover o show, os sertanejos veteranos estiveram no “Altas Horas” no último sábado (10).

Entre muita cantoria e papos com Serginho Groisman, claro que houve momentos divertidos. Falando sobre os shows dos filhos de Xororó, Sandy e Júnior, Zezé di Camargo contou que os ingressos estavam tão disputados que nem ele conseguiu comprar – e que ao pedir para Xororó, ouviu um sonoro “se vira!”

Leonardo então partiu para a zoeira e falou que não queria mesmo ir ao show de Sandy & Júnior. Não por causa da dupla de artistas, ou pelo repertório. Mas por causa do menu do open bar. “Quando anunciaram que no open bar ia ter só água… ‘nem lá eu vou!’. Eu amo Sandy & Junior, mas só água? Ah, esse lugar não é para mim”, brincou.

O tio da dupla, Chitãozinho, sugeriu então que Leonardo procurasse um show do Zeca Pagodinho – sem cerveja ele nem vai!