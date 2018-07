Letícia Colin é constrangida com comentário machista no ‘Altas Horas’

Letícia Colin esteve no “Altas Horas” do último sábado (21) e acabou sendo constrangida por um comentário de mau gosto do árbitro de futebol Sandro Meira Ricci. A situação se deu quando Sandro e o jogador Fagner presentearam Serginho Groisman com camisetas autografadas e os cartões amarelo e vermelho que o árbitro usou na Rússia. “Serginho, eles estão me complicando. Vou ter que tirar a blusa pra dar pra você?”, brincou Letícia.

Depois, a atriz disse que da próxima vez também levaria algum presente ao apresentador. Foi aí que Sandro resolveu ser ~engraçadinho~. “Você teve uma ótima ideia. Eu achei. O que vocês acharam?”, disse o árbitro, se referindo à brincadeira anterior de Letícia. A atriz riu, constrangida e Serginho prontamente deu um cartão amarelo a Sandro – que tentou se explicar dizendo que a ideia não havia sido dele.

O apresentador logo conduziu a conversa para outro assunto, mas muita gente comentou a atitude totalmente desnecessária do árbitro. Dentre os comentários que repercutiram no Twitter, teve gente que chamou a atenção para o fato de que, minutos antes, Sandro havia revelado que estava noivo e iria se casar em breve. Além de Letícia, ele também constrangeu a noiva com o comentário.

Letícia Colin: todo mundo te dando camiseta, acho que vou ter que tirar a minha e te dar

Árbitro machista: é uma boa ideia, todos vão gostar

Letícia Colin ri visivelmente constrangida Machismo é um problema estrutural mesmo. Nem em rede nacional a pessoa se aguenta.#AltasHoras — Ímpar (@naoehpar) July 22, 2018

Achei bem indelicado o Sandro Meira ricci com a Letícia Colin no #AltasHoras — Laís Xavier (@Laislxavier) July 22, 2018

Como corta o clima engraçado de um programa Faça uma piadinha sem graça e escrota sobre uma mulher. Parabéns árbitro Sandro não sei oque, por constranger a todos, Inclusive o Serginho que teve que mostrar o cartão vermelho para vc parar Leticia Colin ícone #AltasHoras — regina; #ⓐⓗⓢ ⓐⓟⓞⓒⓐⓛⓨⓟⓢⓔ (@GCabeyo) July 22, 2018

#AltasHoras desperdício esse Sandro Meira Ricci no programa,aff ele deixou a Letícia constrangida quando ela falou sobre tirar a blusa,e ele disse que todo mundo ia gostar,esse ser tá fazendo hora extra no mundo do futebol — Lelezynha (@cordeirole26) July 22, 2018

Imagina a noiva do Sandro Meira Ricci nesse momento #AltasHoras — Robinho (@robsonjr__) July 22, 2018

ala o árbitro falando merda pra Leticia Colin

ENGRAÇADÃO EIN #AltasHoras — menina veneno (@oitempestade) July 22, 2018