Como Letícia Colin cresceu na TV até se consagrar em ‘Segundo Sol’

Podemos falar que Letícia Colin é sócia e proprietária da novela ‘Segundo Sol‘? Sua personagem Rosa roubou totalmente a cena e, atualmente, estamos mais interessados na história da prostituta que na trama da protagonista Luzia (Giovanna Antonelli).

Mas se engana quem pensa que Letícia Colin começou agora ou é um rostinho novo na televisão. Muito antes de se aliar a Laureta (Adriana Esteves) ou ser disputada por Valentim (Danilo Mesquita) e Ícaro (Chay Suede), a atriz construiu um currículo com passagens em pelo menos três emissoras grandes! Juntamos os mais icônicos e inesperados papéis da carreira dela pra você relembrar.

A atriz em ‘Sandy & Junior’, ‘Malhação 2002’ e na ‘TV Globinho’. A atriz em ‘Sandy & Junior’, ‘Malhação 2002’ e na ‘TV Globinho’.

Lá pelos idos dos anos 2000, a dupla Sandy & Junior ganhou seu próprio seriado semanal na Globo. Era uma espécie de ‘Malhação‘ misturada com ‘Glee‘, e foi celeiro de vários atores que estão aí até hoje (como Fernanda Paes Lemes e Paulinho Vilhena). Uma das pessoas do elenco era a própria Letícia Colin, interpretando a Glorinha. Era uma personagem pequena, mas permitiu à atriz conseguir um papel na temporada de 2002 em ‘Malhação’. Lá ela vivia Kailani, a irmã do protagonista Pedro (Henri Castelli) e filha do surfista César Rodrigues (Kadu Moliterno). Mesmo sendo do núcleo mais novinho (aquele que mal tinha cenas na novela), a atriz era bem querida pelo público da trama.

Após a temporada, sua personagem desapareceu da novela com a renovação de elenco e Letícia Colin ganhou uma tarefa diferente: passou a apresentar desenhos na ‘TV Globinho’. Na época, o programa infantil tinha mudado seu estilo, e havia deixado de lado as novelinhas com a Angélica para apostar num jeitão mais MTV (porém trocando os clipes do Nirvana por episódios de Digimon).

Letícia Colin em ‘Floribella’ (BAND), ‘A História de Ester’ (Record) e em ‘Além do Horizonte’ (Globo). Letícia Colin em ‘Floribella’ (BAND), ‘A História de Ester’ (Record) e em ‘Além do Horizonte’ (Globo).

Após dois anos no ‘TV Globinho‘ (e uma participação num especial de fim de ano), a atriz foi procurar em outras emissoras novos desafios na carreira. E bota desafio nisso, porque ela ingressou no elenco de ‘Floribella’, a novela juvenil da Band. Surpreendendo todo mundo, o folhetim fez sucesso mesmo sendo exibido numa emissora sem produção frequente de novelas, e Letícia Colin se jogou de corpo e alma no papel de Martinha: ela dançou muitos nas aberturas e teve inclusive um clipe romântico com seu parzinho na trama.

Após todo o sucesso da novela e do musical, Letícia Colin partiu para uma temporada na Record. Atuou em ‘Luz do Sol‘, ‘Chamas da Vida‘, ‘Vidas em Jogo‘ e, para viver totalmente a experiência de ser atriz na emissora, também participou da minissérie bíblica ‘A História de Ester‘.

Os papéis mais recentes e importantes de Letícia Colin. Respectivamente: ‘Sete Vidas’, ‘Nada Será Como Antes’ e ‘Novo Mundo’. Os papéis mais recentes e importantes de Letícia Colin. Respectivamente: ‘Sete Vidas’, ‘Nada Será Como Antes’ e ‘Novo Mundo’.

Após alguns papéis em séries da HBO e da GNT, Letícia voltou para a Globo em 2013 como a Ana Vitória da novela ‘Além do Horizonte‘ (aquela novela que parecia uma versão brasileira de ‘Lost’, lembra?). Daí ela foi crescendo dentro da Globo: ganhou um papel em ‘Sete Vidas‘, fez uma participação em ‘A Regra do Jogo‘ (seu primeiro papel numa novela de João Emanuel Carneiro), fez a minissérie ‘Nada Será Como Antes‘ e, por fim, conquistou todo mundo com a Maria Leopoldina de ‘Novo Mundo‘.

Nessa novela das seis que recontou a independência do Brasil aconteceu algo bem parecido com ‘Segundo Sol’. O pessoal se apaixonou tanto pela Leopoldina que a personagem foi ganhando mais destaque na trama. E o pessoal torcia tanto por ela que os autores se viram na situação de “amenizar” o jeito cachorrão de Dom Pedro (Caio Castro) só para ela não sofrer tanto na novela (afinal, na vida real o imperador era um belo dum embuste infiel).

Por que Letícia Colin é a verdadeira estrela de ‘Segundo Sol’?

A Rosa virou a personagem queridinha da novela, deixando todo o resto do elenco para trás. O motivo é simples: é a personagem mais complexa da novela. A irmã de Maura (Nanda Costa) entrou na prostituição como uma alternativa para conseguir emprego nesses tempos difíceis e está ciente de tudo.

Enquanto a “protagonista” oficial continua correndo de um lado pro outro para conquistar seus filhos, Rosa é a responsável pela verdadeira diversão da novela: conseguiu descobrir o segredo de Laureta e Karola (Deborah Secco), escapou de assassinato, foi expulsa de casa, voltou como sócia da cafetina e fez questão de humilhar o pai no trabalho dele.

O público está delirando com a personagem e é questão de tempo até o autor da novela aumentar sua participação em ‘Segundo Sol’.