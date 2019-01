Letícia Spiller posta foto com os filhos e as semelhanças são incríveis!

Neste domingo (20), Letícia Spiller postou em seu Instagram uma foto ao lado dos filhos Pedro (de seu relacionamento com Marcello Novaes) e Stella (sua filha com Lucas Loureiro). E os fãs ficaram impressionados com as semelhanças do menino com o pai e da pequena com a mãe.

–

Um dos fãs brincou: “O filho do Marcello Novaes parece mais com o Marcello Novaes do que o próprio Marcello Novaes”. Outra disse: “Se o filho é igual ao pai, a princesa é igualzinha à mamãe!”.

Realmente, dois lindos, assim como os pais.