A temporada do tapete vermelho, um dos momentos mais esperados do ano para quem ama séries e filmes, está oficialmente aberta! Nesta segunda-feira (11), a Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood divulgou os nomes dos indicados ao Globo de Ouro de 2018, premiação que celebra o melhor da TV e cinema dos Estados Unidos.

Considerado por muitos uma prévia do Oscar, o evento é um dos mais divertidos de Hollywood por parecer não se levar tanto a sério como as outras premiações do gênero.

Neste ano, obviamente, “Big Little Lies”, que acaba de receber sinal verde para uma segunda temporada pela HBO, lidera nas categorias de televisão com seis indicações. Destaque para as quatro atrizes principais, todas indicadas: Nicole Kidman, que ganhou o Emmy pelo papel, e Reese Whitherspoon concorrendo como protagonistas, e Laura Dern e Shailene Woodley como coadjuvantes. “Feud: Bette e Joan” segue colada com quatro indicações e “The Handmaid’s Tale”, a grande campeã do Emmy, concorre em três categorias.

Nas categorias cinematográficas, “A Forma da Água”, de Guillermo del Toro, lidera as indicações. Mas a gente está torcendo mesmo pela vitória de “Me Chame pelo seu Nome” e “Lady Bird: É Hora de Voar”, filmes queridinhos dos festivais indie de 2017. Só faltou mesmo a Greta Gerwig, diretora de Lady Bird, aparecer na categoria de direção.

Vale lembrar que o Globo de Ouro AMA demais supercelebridades – porque elas trazem um glamour extra ao prêmio! As indicadas desde ano são Angelina Jolie, que concorre com o filme da Netflix “First They Killed My Father”, na categoria de melhor filme estrangeiro, e Mariah Carey foi indicada na categoria de canção original, com a música “The Star” para a animação natalina “A Estrela de Belém”.

Infelizmente, o elenco inteiro de “Game of Thrones” foi esnobado e “Stranger Things” não conseguiu ser indicada na categoria de série de TV.

A cerimônia de premiação, com apresentação de Seth Meyers, rola no dia 7 de janeiro de 2018 e você pode acompanhar tudo no MdeMulher.

Confira a lista de indicados:

TV

Melhor minissérie/Filme para a TV:

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Melhor Ator em Minissérie/Filme para a TV:

Robert De Niro – The Wizard of Lies

Jude Law – The Young Pope

Kyle MacLachlan – Twin Peaks

Ewan McGregor – Fargo

Geoffrey Rush – Genius

Melhor Atriz em Minissérie/Filme para a TV:

Jessica Biel – The Sinner

Nicole Kidman – Big Little Lies

Jessica Lange – Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon – Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon – Big Little Lies

Melhor Série de Drama:

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Melhor Ator em Série de Drama:

Freddie Highmore – The Good Doctor

Sterling K. Brown – This Is Us

Jonathan Groff – Mindhunter

Jason Bateman – Ozark

Liev Schrieber – Ray Donovan

Melhor Atriz em Série de Drama:

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Claire Foy- The Crown

Maggie Gyllenhaal – The Deuce

Caitriona Balfe – Outlander

Catherine Langford – 13 Reasons Why

Melhor Série de Comédia ou Musical:

Black-ish

The Marvelous Mrs Maisle

Master of None

SMILF

Will & Grace

Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical:

Anthony Anderson – Black-ish

Aziz Ansari – Master of None

Kevin Bacon – I Love Dick

William H. Macy – Shameless

Eric McCormack – Will & Grace

Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical:

Pamela Adlon – Better Things

Alison Brie – Glow

Issa Rae – Insecure

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Frankie Shaw – SMILF

Melhor Ator Coadjuvante em TV:

Alfred Molina – Feud: Bette and Joan

Alexander Skarsgard – Big Little Lies

David Thewlis – Fargo

David Harbour – Stranger Things

Christian Slater – Mr. Robot

Melhor Atriz Coadjuvante em TV:

Laura Dern – Big Little Lies

Ann Dowd – The Handmaid’s Tale

Chrissy Metz – This is Us

Michelle Pfeiffer – The Wizard of Lies

Shailene Woodley – Big Little Lies

Cinema

Melhor Filme de Drama:

Me Chame Pelo Seu Nome

Dunkirk

A Forma da Água

The Post: A Guerra Secreta

Três Anúncios Para um Crime

Melhor Ator em Filme de Drama:

Daniel Day Lewis – Trama Fantasma

Tom Hanks – The Post: A Guerra Secreta

Gary Oldman – O Destino de Uma Nação

Timothée Chalamet – Me Came Pelo Seu Nome

Denzel Washington – Roman J. Israel Esq.

Melhor Atriz em Filme de Drama:

Jessica Chastain – A Grande Jogada

Sally Hawkins – A Forma da Água

Frances McDormand – Três Anúncios Para um Crime

Meryl Streep – The Post: A Guerra Secreta

Michelle Williams – All The Money In The World

Melhor Filme de Comédia ou Musical:

Corra!

I,Tonya

O Rei do Show

Lady Bird: É Hora de Voar

Artista do Desastre

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical:

Steve Carell – A Guerra dos Sexos

Ansel Elgort – Em Ritmo de Fuga

James Franco – Artista do Desastre

Hugh Jackman – O Rei do Show

Daniel Kaluuya – Corra!

Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical:

Judi Dench – Victoria e Abdul: O Confidente da Rainha

Helen Mirren – The Leisure Seeker

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird: É Hora de Voar

Emma Stone – A Guerra dos Sexos

Melhor Ator Coadjuvante em Filme:

Willem Dafoe – Projeto Flórida

Armie Hammer – Me Chame Pelo Seu Nome

Richard Jenkins – A Forma da Água

Christopher Plummer – All The Money in the World

Sam Rockwell – Três Anúncios para um Crime

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme:

Mary J. Blige – Mudbound

Hong Chau – Downsizing

Allison Janney – I, Tonya

Laurie Metcalf – Lady Bird: É Hora de Voar

Octavia Spencer – A Forma da Água

Melhor Diretor:

Guillermo del Toro – A Forma da Água

Martin McDonagh – Três Anúncios Para um Crime

Christopher Nolan – Dunkirk

Ridley Scott – All The Money in the World

Steven Spielberg – The Post: A Guerra Secreta

Melhor Roteiro:

A Forma da Água

Lady Bird: É Hora de Voar

The Post: A Guerra Secreta

Três Anúncios Para um Crime

A Grande Jogada

Melhor Filme de Animação:

O Poderoso Chefinho

Viva – A Vida É Uma Festa

O Touro Ferdinando

The Breadwinner

Com Amor, Van Gogh

Melhor Trilha Sonora:

Três Anúncios Para um Crime

A Forma da Água

Dunkirk

The Post: A Guerra Secreta

Trama Fantasma

Melhor música original:

Home – O Touro Ferdinando

Mighty River – Mudbound

Remember Me – Viva: A Vida É Uma Festa

The Star – A Estrela de Belém

This is Me – O Rei do Show

Melhor Filme Estrangeiro:

Uma Mulher Fantástica

The Square

First They Killed My Father

In the Fade

Loveless