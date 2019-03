Uma grande desidratação corporal aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. O BBB19 realizou uma das provas de liderança mais tensas da temporada para os participantes, e isso causou um monte de choro por parte do público e dos brothers. Tudo isso porque os concorrentes precisaram destruir os corações dos colegas para conseguir realizar o sonho de ver um parente por 30 segundos.

Como já contamos, os familiares dos brothers passaram o dia na casa enquanto os confinados aproveitaram um dia relaxante no andar superior da casa. Mas os convidados não foram para muito longe dos Estúdios Globo: todos os parentes voltaram como prêmio na prova do líder.

Cada brother tinha um estoque de três corações e, seguindo uma ordem estipulada previamente, cada um escolhia o coração de alguém para destruir. Quem sobrasse no final, poderia interagir um pouquinho com um ente querido.

No fundo do cenário, os familiares dos brothers estavam em compartimentos que exibiam apenas suas sombras e, quando os participantes eram eliminados da prova, a luz se apagava com a esperança de rever o parente. E quanto choro isso rendeu! Tereza, a primeira eliminada, chorou copiosamente com a despedida de seu filho, e a quantidade de lágrimas só não bateu a de Carolina ao ser eliminada da prova.

Na reta final, Elana eliminou Hariany, mas por quantidade de corações a vitória caiu no colo de Rízia. Emocionadíssima, ela conseguiu conversar com a irmã Raíssa por 30 segundos. Aos gritos, Raíssa pediu para Rízia continuar sendo essa mulher incrível, que estaria sempre para a irmã.

Vale lembrar que o líder da semana terá o direito de indicar um brother ao paredão, que será quádruplo. O segundo indicado será através de uma dinâmica do Big Fone, que tocará amanhã (08). Os outros dois nomes serão decididos pelos mais votados na votação da casa. Ao final, quem decidirá quem fica ou não na casa serão os brothers, numa votação extra.