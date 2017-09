Livinho defende letra na qual diz que vai “abusar bem dessa mina”

O paulistano MC Livinho – integrante da nova safra de cantores que mesclam funk e pop – vem sendo criticado pela letra da música “Covardia”. Na canção, ele diz: “Vou abusar bem dessa mina / Toma, toma pica tranquilinha”.

Por motivos óbvios, muita gente reparou que esses versos fazem incitação ao estupro. Mesmo assim, Livinho se mostrou espantado com a repercução negativa.

Num vídeo postado em sua página no Facebook, o cantor criticou aqueles que não tiveram capacidade de interpretar corretamente o que diz a letra. “Essa música tem a ver com a minha criatividade. Gosto de usar letras diferentes, de ser diferente”, explicou. Em contrapartida, o rapaz não conseguiu ser muito criativo na elaboração da resposta e caiu na vala comum de quem não encontra argumentos o suficiente para defender um ponto de vista. Para a surpresa de ninguém, ele alegou que as críticas não passam de mimimi.

“A letra fala de um cara que conheceu uma mina e a primeira vez não foi tão prazerosa para ele, porque acabou não controlando a emoção, foi tudo muito rápido. E na segunda vez ele vai, abusa do beijo, abusa do corpo da menina, mas tudo num bom sentido”, continuou – claramente preocupado em não dizer coisas como “ejaculação precoce” ou “gozou rápido”, pois, aparentemente, isso sim é ofensivo.

Ao final, muita gente continua acreditando que Livinho simplesmente desconhece o significado da palavra “abusar”, especialmente no contexto sexual. Também há quem desconfie que ele não está muito familiarizado com o termo “criatividade”. Vale lembrar que a incitação ao estupro fica ainda mais palpitante quando o cara diz para que a moça fique “tranquilinha”, logo depois de mencionar que vai abusar de seu corpo e que vai fazê-la “tomar pica”.

Com o lançamento de “Covardia” e mais ainda depois da divulgação dessa resposta às críticas, o MC já está sendo considerado o “novo Biel”, numa alusão ao cantor de funk/pop que teve a carreira enterrada depois de um recente escândalo de assédio sexual.

Enfim, vivemos num país onde homens se sentem confortáveis para ejacular em pleno ônibus e em que finalmente estamos coletivamente quebrando o silêncio em relação à violência sexual, mas ainda temos que ouvir que é super ok falar coisas como “vou abusar do seu corpo”, com a justificativa de que isso foi dito “num bom sentido”. O principal sinônimo de estupro é abuso sexual e tratar esse assunto de forma leviana é simplesmente absurdo. Até quando?