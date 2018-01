‘Black Mirror’ diz que as pessoas atualmente estão viciadas em tecnologia, e os confinados do ‘Big Brother Brasil‘ parecem confirmar essa tese. Isso porque durante a tarde de hoje os participantes brincaram de tirar selfies. Detalhe: não havia qualquer máquina fotográfica na casa.

Todos estavam curtindo uma piscininha quando Jaqueline convocou todo mundo para tirar uma foto. Como eles são obrigados a ficar no reality sem qualquer aparelho eletrônico externo, Jaque improvisou um celular imaginário mesmo. Sem contrariar a colega de confinamento, Jéssica, Paula e Gleici se uniram à biomédica para uma foto. “É para o meu Instagram”.

Talvez imaginando que o wi-fi do Projac seja capaz de postar essa foto, Breno e Caruso entraram na brincadeira e também tiraram uma selfie com Jaqueline e as meninas. “Adiciona essa galera lindaaa” gritou Jaqueline enquanto todos os outros companheiros de selfie começaram a beber água ou comentar sobre a beleza da grama.

O clima está leve no programa pois todos estão esperando pela prometida festa de quarta-feira.