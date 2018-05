Look de Amal Clooney é o mais radiante do casamento de Harry e Meghan

A advogada humanitária Amal Alamuddin Clooney escolheu o look mais radiante para o casamento real entre Príncipe Harry e Meghan Markle. Acompanhada do marido ator, George Clooney, Amal escolheu um vestido amarelo, com decote quadrado e comprimento midi, acompanhado de chapéu e voilette. Praticamente um segundo sol em Windsor!

O vestido é Stella McCartney, e o chapéu é Philip Treacy, um dos maiores chapeleiros da Inglaterra. É regra que as convidadas usem chapéu ou fascinator no casamento real.

As costas do vestido têm um laço desestruturado, que arremata o look. Nas mãos, uma clutch discreta.

Veja mais detalhes do look e inspire-se!

