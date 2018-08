Look de Renata Vasconcellos no “JN” causa polêmica mais uma vez

Renata Vasconcellos conseguiu se destacar mais do que qualquer notícia da noite desta terça-feira (14) durante o Jornal Nacional. – pelo menos no Twitter. E o motivo é simples: o figurino ~polêmico~ escolhido pela jornalista para apresentar o programa.

O look dela era uma camiseta com um tom de vermelho vivo que chamou muita atenção. Veja como era a peça:

Nas redes sociais, as pessoas fizeram muitas piadas e comparações: teve gente que chamou ela de Velma, do desenho “Scooby-Doo“, e até mesmo de aia de “The Handmaid’s Tale“.

Olha só algumas reações!

Renata Vasconcellos tá fazendo mais uma cosplay de Velma DinKley (Scooby Doo). 🙂 pic.twitter.com/0cxH2Fbf6X — Francisco Othon (@FranciscoOthon4) August 14, 2018

Renata Vasconcelos está de Ursal hoje. — Viktor Vidal (@ViktorVidal) August 14, 2018

Gente que roupa/blusa horrorosa é essa da Renata Vasconcelos?!?! #JN — Debac (@DeniseBachtold) August 14, 2018

Renata Vasconcellos está parecendo uma Aia na bancada do JN — Fernanda (@Fepontinho) August 14, 2018

o figurino da Renata Vasconcellos hoje foi inspirado em La Casa de Papel né? Só tá faltando a máscara do Dalí. #JN — bruna sem marquezine (@hellobatima) August 15, 2018

Essa não é a primeira vez que um look da jornalista causa polêmica. No ano passado, um quimono escolhido por ela já havia gerado comoção.