Do look ao show, Pabllo Vittar foi a rainha da Parada do Orgulho LGBT

Seguranças empurram uma multidão que tenta segurar um pedacinho do figurino, que busca tocar um fio da peruca morena, a escolhida do dia. De uniforme branco, os homens dão as mãos e protegem a figura encapuzada que desce de um Uber cercado pelo público. Pabllo Vittar é sim, a protagonista suprema da 22ª Parada do Orgulho LGBT, em São Paulo.

–

–

Momentos antes de subir ao palco, a cantora revelou no Instagram o look eleito pro evento. E não, nada ali foi escolhido ao acaso: um body de arco-íris coberto por uma capa e uma saia longa estampadas com notícias de crimes homofóbicos e violência contra LGBTs. Assinada pelo stylist Victor Miranda, o look não é só um bafo pro show, ele leva uma mensagem importante.

Palavras escritas em vermelho ficam bem aparente: “Parem de nos matar”. A frase emblemática estava também em uma das últimas postagens de Marielle no Instagram e ilustra bem o fato do Brasil ser, segundo dados da organização não-governamental Transgender Europe, o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Quer mais um número dolorido? Segundo levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, a cada 27 horas um brasileiro é morto por ser LGBT.

Por isso, não é pouco o fato de uma drag queen ser ovacionada e cercada pelo público, ainda que esteja em seu ambiente, com os seus fãs. E Pabllo parece entender bem a importância e representatividade que tem no momento também fora da sua comunidade. Dias antes da Parada, ela doou peças para um leilão que ajudou a levantar fundos para a Casa 1, centro de cultura e lugar de acolhimento de jovens LGBT expulsos de casa.

No sábado (2), ela se apresentou no Milkshake Festival, um dos maiores e melhores festivais de diversidade do mundo, e nem deve ter tido tempo de descansar muito, porque logo cedo no domingo (3), já estava dando uma coletiva organizada pela Uber, dona do trio onde se apresentou na Parada.

–

–

Depois de enfrentar a multidão pra chegar ao trio, Pabllo tirou a capa e soltou os hinos de sempre. Teve até gente passando mal, porque o fervo foi forte! “Não ligue pro que as pessoas vão pensar! Sejam vocês mesmos sempre, porque vocês são demais!”, gritou lá de cima. Você também, lindinha! O ano foi seu!