Veja os looks das ex-namoradas de Harry no casamento real

Civilidade pós-relacionamentos só faz bem! Graças a ela, duas ex-namoradas do Harry foram convidadas para o casamento real do príncipe com Meghan Markle e neste sábado (19) podem curtir o evento do ano, em Windsor (Inglaterra).

A primeira a chegar foi Chelsea Davy, que namorou Harry de 2004 a 2010. Ela escolheu um look curto azul marinho e um grande fascinator da mesma cor. Veja as fotos:

Em seguida, chegou Cressida Bonas, namorada de Harry de 2012 a 2014. A atriz optou por um vestido midi listrado, em tons predominantemente rosa e verde/amarelo, com um discreto fascinator lilás. Confira as fotos:

