Luan Santana revela que já ficou com Bruna Marquezine e Anitta

Os boatos de 2014 estão confirmadíssimos! Em uma entrevista dada ao programa “Fofocalizando”, do SBT, nesta quarta-feira (28), Luan Santana confessou que as especulações de que ele havia ficado com Bruna Marquezine eram verdadeiras.

“A gente ficou não sei [durante] quanto tempo, algumas vezes. Os dois estavam solteiros”, explicou o cantor. Na época, o sertanejo dizia que entre os dois não havia nada além de amizade.

Mas não foi só isso que Luan assumiu para Léo Dias. O cantor também contou que teve um affair com ninguém mais, ninguém menos do que Anitta. “A gente ficou acho que umas três vezes”.

Atualmente, o famoso está firme e forte com Jade Magalhães, com quem já teve algumas idas e vindas desde 2012. Mas, agora, o namoro parece estar sólido e, inclusive, o cantor afirmou que tem planos de se casar com a namorada.