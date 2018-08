Luan Santana vira o meme que define a vida amorosa de muita gente

Estava tudo perfeito no casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo, clima romântico, flores rosas, pôr do Sol em Jericoacoara… perfeito até demais para Luan Santana. Todo mundo que tem um crush sabe como é ver seus amigos mandando bem no amor, se juntando e a gente virando vela de rolê.

Brincadeiras à parte, o Luan tá firme e forte com a namorada e não passou pela cabeça dele gritar “Parem esse casamento”. Como sabemos, o limite da internet é o mesmo que o limite dos cartões da Kylie Jenner, infinito, e um momento tão belo do casamento foi transformado em uma fábrica de memes quando, inocentemente, os fotógrafos dispararam seus flashs.

O cantor estava sentado perto do altar da cerimônia, quando os noivos foram se beijar no mais aguardado momento da tarde e os cliques das câmeras flagraram o sertanejo em poses engraçadas, que deram margem para a internet fazer o que sabe fazer de melhor: memes.

Na vida eu sou o @luansantana vendo meu crush beijando outras bocas pic.twitter.com/3wyqhdyNtC — Leticia Vitoria (@Lele_867) August 25, 2018

queria ser a Camila mas sou o Luan Santana pic.twitter.com/pL12H1j93s — nichols (@ni_rondon) August 25, 2018

Nas festinhas eu sou o Luan Santana pic.twitter.com/1Hp455vvX8 — WES 🅴 (@FALLINLINEX) August 26, 2018

no rolê eu sou o luan santana e a camila queiroz e o kleber toledo são meus amigos pic.twitter.com/dDUwsh2sgY — mayra (@kccxnsequences) August 25, 2018

É aquele ditado: a gente não tem um relacionamento pra botar no Facebook, mas sabe fazer memes como ninguém, né? Luan foi quase um ícone da categoria de solteiros que ficam sem reação em momentos melosos assim. Estamos rindo até o meteoro da paixão chegar.