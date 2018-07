Luana Marquezine está cada vez mais parecida com Bruna, a irmã famosa

Luana Marquezine é a irmã mais nova de Bruna Marquezine. Mas nem precisávamos dizer, já que basta olhar as fotos para saber: as duas são iguaizinhas!

A semelhança já havia deixado todo mundo impressionado no ano passado, quando a irmã famosa publicou fotos ao lado da caçula. Agora surgiram novas fotos de Luana, e com uma leve maquiagem ela fica ainda mais parecida com Bruna.

Olha só como ela está igualzinha!

Em 2015 Luana participou do quadro Dancinha dos Famosos, no “Domingão do Faustão”, e especula-se que ela poderia seguir a carreira artística assim como Bruna. Luana se dedica mais à dança.