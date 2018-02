Conforme Tiago Leifert havia contado para o público do ‘BBB18‘, hoje foi o dia de tocar o Big Fone na casa mais vigiada do Brasil. Segundo o spoiler do apresentador, quem atendesse deveria indicar alguém imediatamente ao paredão.

Leifert entrou ao vivo para confirmar a liderança de Diego e se despedir, mas ficou um bloco a mais para ver o Big Fone tocando. Caruso estava do lado de fora da casa, próximo ao telefone, mas entrou na cozinha pouco antes de tocar. Quem acabou correndo em disparada para atender o aparelhinho foi Lucas, que ouviu a ordem do Big Boss em silêncio.

Após reunir todo mundo na sala, Lucas informou que iria indicar Ayrton para o paredão. Como ele está no jogo com sua filha Ana Clara, os dois competirão juntos na berlinda.

Tiago Leifert também avisou que isso vai atrapalhar a votação de domingo, afinal todo mundo na casa já pretendia votar na família Lima porque Ayrton incomoda com seu jeitinho meio tio.