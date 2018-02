Sempre animado e participativo, o sírio Kaysar tem despertado olhares mais críticos dos demais competidores do ‘Big Brother Brasil‘.

A primeira a demonstrar publicamente uma desconfiança pelo participante foi Ana Clara, que durante o último Jogo da Discórdia escolheu o refugiado como a pessoa mais falsa da casa. Segundo ela, Kaysar é muito inteligente em algumas situações, mas em outras é bem bobinho.

Agora quem também tem um pé atrás com o brother é o líder Lucas, que aproveitou a madrugada de sábado para domingo para conversar com Breno sobre o colega de confinamento. “O Kaysar foi convidado para o programa? Ele fez vídeo? Porque às vezes eu fico achando que ele dá uma de joão-sem-braço”, comentou Lucas enquanto curtia o quarto do líder.

E continuou: “O dia que ele ganhou os mil reais ele falou assim ‘é verdade mesmo, Tiago?‘. Ele é inocente em muitas coisas, mas em outras coisas ele dá uma de joão-sem-braço. Ele força. Ele tem noção do que é um Big Brother, senão ele não tinha se inscrito“.

Breno concordou com Lucas e disse que tudo encaixou depois que Ana Clara deu aquele toque no Jogo da Discórdia.