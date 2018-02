Podemos dizer que Ayrton e Lucas são brothers de academia. Toda tarde os dois amigos vão malhar juntos na academia do ‘BBB‘ e aproveitam para praticar o principal esporte do brasileiro. Futebol? Não, eles são adeptos da Fofoca.

Eles estavam falando sobre as pessoas que gostam na casa, e o assunto chegou no tópico Caruso: “Eu gosto do Caruso, mas depois de domingo eu vi que ele é um cara disposto a fazer qualquer coisa“, ?desabafou Lucas enquanto segurava um supino. O empresário cearense começou a listar todas as coisas que Caruso fez com ele, entre elas usar sua noiva para ofendê-lo e ter mentido sobre Nayara. “Ele disse que ela tinha mentido, mas ela não tinha mentido“, explicou Lucas sobre a eliminada.

Lucas também se acha culpado pela eliminação de Nayara. “Não sou santo, mas preciso ficar alerta com algumas coisas. Por um momento, eu desconfiei da pessoa que chegou para abrir meus olhos, mas (Nayara) saiu daqui como leva e traz.”, contou o empresário. Por fim, Lucas explicou que, se ela não tivesse feito aquilo, talvez ela não fosse eliminada. Será?